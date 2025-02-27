Кинокомпания Paramount меняет политику инклюзивности из-за требований Трампа

Кинокомпания Paramount решила пересмотреть свою политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в ответ на требования администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает в New York Times.

В письме исполнительные директора Paramount сообщили, что изменения в политике DEI необходимы, чтобы соответствовать действиям Трампа, который отменил программы инклюзивности в правительстве и частном секторе, назвав их дискриминационными. Трамп считает, что такие практики могут нарушать гражданские права.

Согласно информации, администрация Трампа активно ищет возможности уволить чиновников, занимающихся вопросами DEI. В некоторых случаях сотрудники департамента образования США, проходившие тренинги по инклюзивности, получили предложения уйти в отставку с компенсацией или столкнуться с сокращением.

Кроме того, за последние недели от политики DEI отказались и другие крупные компании, такие как Disney, Google и Ford.

Анастасия Фартыгина