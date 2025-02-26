Зеленский прилетит в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по ресурсам

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 28 февраля состоится визит Владимира Зеленского в Вашингтон для подписания соглашения по природным ресурсам Украины. Об этом сообщает ТАСС.

— Президент Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп назвал основной целью США на Украине конец кровопролитию. Вторая задача, по его словам, — это возмещение затраченных на Киев средств. В частности, благодаря сделке по минералам США планируют вернуть выделенные $350 млрд и получить еще большую сумму в будущем.

Напомним, недавно Трамп заявил, что ожидаемое соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может составлять до одного триллиона долларов. Он также подчеркнул, что США хотят гарантии поставок этих ресурсов в обмен на финансовую и военную помощь.

Галия Гарифуллина