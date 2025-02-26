«Ак Барс» проиграл в гостях «Автомобилисту» в тысячном матче уральцев
«Ак Барс» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 1:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина уступила впервые после двух побед подряд.
В составе «Ак Барса» единственную шайбу забросил Радэль Замалтдинов. Для молодого форварда казанцев гол стал первым за карьеру в КХЛ. У «Автомобилиста» отличились Ник Эберт и Брукс Мэйсек.
Матч стал 1000-м для «Автомобилиста» в истории Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс» прервал победную серию из двух матчей подряд. Ранее казанцы обыграли дома «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и «Ладу» (2:1). Команда Гатиятулина осталась на четвертом месте в Восточной конференции.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 февраля в Челябинске с «Трактором» в 17.00 по московскому времени.
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
1:0 Эберт (Алексеев, Романцев, 18:06)
1:1 Замалтдинов (Дыняк, 28:48)
2:1 Мэйсек (Шаров, Диц, 32:49)
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