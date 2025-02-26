«Ак Барс» проиграл в гостях «Автомобилисту» в тысячном матче уральцев

Фото: Мария Зверева

«Ак Барс» проиграл в Екатеринбурге «Автомобилисту» со счетом 1:2 в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина уступила впервые после двух побед подряд.



В составе «Ак Барса» единственную шайбу забросил Радэль Замалтдинов. Для молодого форварда казанцев гол стал первым за карьеру в КХЛ. У «Автомобилиста» отличились Ник Эберт и Брукс Мэйсек.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч стал 1000-м для «Автомобилиста» в истории Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» прервал победную серию из двух матчей подряд. Ранее казанцы обыграли дома «Нефтехимик» (3:2 ОТ) и «Ладу» (2:1). Команда Гатиятулина осталась на четвертом месте в Восточной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 февраля в Челябинске с «Трактором» в 17.00 по московскому времени.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 Эберт (Алексеев, Романцев, 18:06)

1:1 Замалтдинов (Дыняк, 28:48)

2:1 Мэйсек (Шаров, Диц, 32:49)

Зульфат Шафигуллин