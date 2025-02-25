Вячеслав Володин поручил разработать нормы по защите детей от нападения бездомных собак

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

На пленарном заседании Госдумы ее председатель Вячеслав Володин поручил разработать нормы по защите людей от нападения собак. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.

— Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь: взяли, поставили на одну планку ребенка и животное. Давайте наведем порядок и поручим профильному Комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства как можно скорее законопроект внести, чтобы регионы получили возможность принимать решения. Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность, — сказал он.

В прошлом году бездомные собаки покусали 237 тыс. человек, сообщил на заседании член Комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.

Напомним, в Татарстане неоднократно сообщалось о нападениях беспризорных животных на жителей республики. Так, 12 февраля председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на несовершеннолетних в Зеленодольске. Поводом послужила информация о том, что стая набросилась на двух школьников. Местные жители сообщают о регулярных нападениях безнадзорных собак, однако, по их словам, мер к их отлову не принимается.

Галия Гарифуллина