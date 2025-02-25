Вячеслав Володин поручил разработать нормы по защите детей от нападения бездомных собак
На пленарном заседании Госдумы ее председатель Вячеслав Володин поручил разработать нормы по защите людей от нападения собак. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
— Мы детей, людей защищать будем? Вдумайтесь: взяли, поставили на одну планку ребенка и животное. Давайте наведем порядок и поручим профильному Комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства как можно скорее законопроект внести, чтобы регионы получили возможность принимать решения. Жизнь ребенка дороже. Горе какое у родителей. Вы себя на их место поставьте. Мы должны понимать ответственность, — сказал он.
В прошлом году бездомные собаки покусали 237 тыс. человек, сообщил на заседании член Комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев.
Напомним, в Татарстане неоднократно сообщалось о нападениях беспризорных животных на жителей республики. Так, 12 февраля председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на несовершеннолетних в Зеленодольске. Поводом послужила информация о том, что стая набросилась на двух школьников. Местные жители сообщают о регулярных нападениях безнадзорных собак, однако, по их словам, мер к их отлову не принимается.
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