В Госдуме предложили взять под госконтроль цены на жилую недвижимость

Фото: Максим Платонов

В России предложили взять под контроль государства цены на жилье, в частности на первичный рынок недвижимости. Такую идею в разговоре с РИА «Новости» выдвинул лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

— Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты — и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ, — заявил он.

По словам Сергея Миронова, «рыночек порешал» так, что обычная семья нередко не может позволить себе приобрести жилье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше — трехкомнатная, — считает он.

Напомним, доля квартир стоимостью до 3 млн рублей в Казани составляет всего 3%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет и вовсе 0,1%.



Галия Гарифуллина