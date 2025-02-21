В Татарстане осудят трех иностранцев за незаконную регистрацию более 2 тыс. мигрантов

Фото: Динар Фатыхов

Трое уроженцев иностранного государства обвиняются в незаконной регистрации мигрантов в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год руководитель коммерческой организации и двое его знакомых находили иностранцев, нуждающихся в оформлении документов. После этого обвиняемые заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры и договоры аренды жилых помещений за 2—5 тыс. рублей. При этом трудовую деятельность в фирме иностранцы не осуществляли и по указанным адресам не проживали.

Следствие установило, что в результате противоправной деятельности злоумышленники организовали незаконное пребывание на территории России более 2 тыс. иностранных граждан.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Елизавета Пуншева