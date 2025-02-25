Владимир Путин переназначил Валерия Липского руководителем Следкома по Татарстану

Полномочия продлены еще на пять лет

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Валерия Липского руководителем следственного управления СКР по Татарстану еще на пять лет. Информацию об этом подтверждают источники «Реального времени».

Эта процедура предусмотрена для всех руководителей силовых ведомств. Более того, есть ограничения — можно занимать не более двух сроков подряд на одном месте.

Напомним, Путин назначил Липского руководителем следственного управления СКР по Татарстану указом от 6 февраля 2020 года.