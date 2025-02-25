Владимир Путин переназначил Валерия Липского руководителем Следкома по Татарстану
Полномочия продлены еще на пять лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Валерия Липского руководителем следственного управления СКР по Татарстану еще на пять лет. Информацию об этом подтверждают источники «Реального времени».
Эта процедура предусмотрена для всех руководителей силовых ведомств. Более того, есть ограничения — можно занимать не более двух сроков подряд на одном месте.
Напомним, Путин назначил Липского руководителем следственного управления СКР по Татарстану указом от 6 февраля 2020 года.
Справка
Липский В.А. родился в 1977 году в городе Тамбове, в 1999 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны РФ, с 1999 по 2004 год состоял в должностях следователя и старшего следователя военной прокуратуры гарнизона Видяево, организационно входящего в военную прокуратуру Северного флота, в 2004 году принят на службу в прокуратуру Московской области, где работал старшим следователем, следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма и заместителем Истринского городского прокурора, с 2007 по 2016 год возглавлял следственный отдел по городу Истра следственного управления (впоследствии Главного следственного управления) по Московской области, с 2016 по 2019 год состоял в должности руководителя следственного отдела по городу Мытищи Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. С 2020 возглавляет татарстанский Следком.
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