«Роскосмос» покинули замгендиректора Арсений Брыкин и статс-секретарь Ольга Вилкова

Два высокопрофильных руководителя «Роскосмоса» — статс-секретарь Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин — покинули свои посты. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Увольнения Вилковой и Брыкина следуют за недавним назначением Дмитрия Баканова на пост гендиректора «Роскосмоса». Баканов вступил в должность 6 февраля и с тех пор инициировал ряд кадровых изменений, чтобы адаптировать руководство к новым задачам отрасли.

В начале месяца также были уволены первый замглавы Андрей Ельчанинов и замгендиректора по науке Александр Блошенко.

Кроме того, Баканов произвел перестановки на других ключевых постах, сменив руководителей АО «ЦНИИмаш» и Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина.

Анастасия Фартыгина