Банк Казани запустил новые финансовые программы для промышленников
Клиенты могут оформить кредит на покупку нового оборудования, расширение производственных мощностей, аренду площадей и т.д.
Кредиты для бизнеса
Банк Казани открывает новые программы кредитного финансирования для промышленных предприятий. Привлекательные условия и удобство кредитования — приоритет банка.
Чтобы бизнес мог расти и расширяться, зачастую требуются дополнительные финансовые ресурсы. Банк Казани предоставляет линейку кредитных продуктов для юридических лиц под разные цели и запросы. Например, для промышленных предприятий доступны кредиты на покупку нового оборудования, расширение производственных мощностей, аренду или покупку собственных площадей или даже на исполнение контракта по тендерам (как по государственным, так и по коммерческим).
Финансирование крупных и долгосрочных проектов, направленных на развитие компании.
- Сумма — от 1 млн рублей.
- Срок — до 7 лет.
- Ежемесячный или индивидуальный график погашения основного долга.
«Кредит на исполнение контракта»
Программа для юридических лиц, активно участвующих в тендерах и закупках:
- Финансирование исполнения контрактов 44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческих контрактов.
- Сумма — от 1 млн рублей.
- Индивидуальный график погашения.
Как получить кредит
- Оформление заявки. Заявку можно подать на официальном сайте Банка Казани или в ближайшем офисе.
- Рассмотрение заявки. Специалисты банка проведут анализ заявки в короткие сроки.
- Получение кредита. Доступ к денежным средствам в течение 2 часов после одобрения.
На сегодняшний день Банк Казани имеет широкую филиальную сеть — офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.
Подробную информацию об условиях предложений можно получить на официальном сайте банка или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.
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