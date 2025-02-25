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Банк Казани запустил новые финансовые программы для промышленников

11:05, 25.02.2025

Клиенты могут оформить кредит на покупку нового оборудования, расширение производственных мощностей, аренду площадей и т.д.

Банк Казани запустил новые финансовые программы для промышленников
Фото: Динар Фатыхов

Кредиты для бизнеса

Банк Казани открывает новые программы кредитного финансирования для промышленных предприятий. Привлекательные условия и удобство кредитования — приоритет банка.

Чтобы бизнес мог расти и расширяться, зачастую требуются дополнительные финансовые ресурсы. Банк Казани предоставляет линейку кредитных продуктов для юридических лиц под разные цели и запросы. Например, для промышленных предприятий доступны кредиты на покупку нового оборудования, расширение производственных мощностей, аренду или покупку собственных площадей или даже на исполнение контракта по тендерам (как по государственным, так и по коммерческим).

«Инвестиционный кредит»

Финансирование крупных и долгосрочных проектов, направленных на развитие компании.

  • Сумма — от 1 млн рублей.
  • Срок — до 7 лет.
  • Ежемесячный или индивидуальный график погашения основного долга.

«Кредит на исполнение контракта»

Программа для юридических лиц, активно участвующих в тендерах и закупках:

  • Финансирование исполнения контрактов 44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческих контрактов.
  • Сумма — от 1 млн рублей.
  • Индивидуальный график погашения.

Как получить кредит

  1. Оформление заявки. Заявку можно подать на официальном сайте Банка Казани или в ближайшем офисе.
  2. Рассмотрение заявки. Специалисты банка проведут анализ заявки в короткие сроки.
  3. Получение кредита. Доступ к денежным средствам в течение 2 часов после одобрения.

На сегодняшний день Банк Казани имеет широкую филиальную сеть — офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.

Подробную информацию об условиях предложений можно получить на официальном сайте банка или уточнить по телефону 8 (800)77-518-77.

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