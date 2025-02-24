Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание консульства России в Марселе

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание консульства страны в Марселе. Об этом сообщает пресс-служба органа.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию, — говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, во Франции, в городе Марселе, рядом с генеральным консульством России, произошел взрыв. Инцидент случился около 08.00 по местному времени (10.00 мск), на место прибыло примерно 30 сотрудников пожарно-спасательной службы.

Согласно информации корреспондента журнала Valeurs Actuelles, злоумышленники, вероятно, бросили в сад консульства два сосуда с зажигательной смесью. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль.

МИД Франции уже сделал заявление по поводу произошедшего и сообщил, что страна осуждает нападения на любые дипломатические миссии.

Елизавета Пуншева