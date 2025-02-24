В МИД Франции осудили нападение на российское генконсульство в Марселе

Франция осуждает нападения на любые дипломатические миссии. Об этом сообщил МИД страны после взрывов возле российского генконсульства в Марселе.

— Франция осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических миссий. Они защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, которые Франция твердо намерена полностью выполнять. Неприкосновенность и защита дипломатических и консульских учреждений, а также их персонала являются основополагающими принципами международного права, — заявили в министерстве.

Напомним, во Франции, в городе Марселе, рядом с генеральным консульством России, произошел взрыв. Инцидент случился около 08.00 по местному времени (10.00 мск), на место прибыло примерно 30 сотрудников пожарно-спасательной службы.

Согласно информации корреспондента журнала Valeurs Actuelles, злоумышленники, вероятно, бросили в сад консульства два сосуда с зажигательной смесью. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль.

Елизавета Пуншева