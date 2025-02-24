Рада проведет еще одно голосование о продлении полномочий Зеленского

Рада снова будет голосовать за продление полномочий Зеленского

Верховная рада Украины проведет еще одно голосование за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.

— Постановление о поддержке демократии вновь подают в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании, — написал он в своем телеграм-канале.

Сегодня Верховная рада в присутствии еврокомиссаров не поддержала постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых голосах.

Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако о проведении выборов Украина не сообщала.

Елизавета Пуншева