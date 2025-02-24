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Рада проведет еще одно голосование о продлении полномочий Зеленского

18:47, 24.02.2025

Рада снова будет голосовать за продление полномочий Зеленского

Верховная рада Украины проведет еще одно голосование за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.

— Постановление о поддержке демократии вновь подают в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании, — написал он в своем телеграм-канале.

Сегодня Верховная рада в присутствии еврокомиссаров не поддержала постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых голосах.

Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако о проведении выборов Украина не сообщала.

Елизавета Пуншева
Справка

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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