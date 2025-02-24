Рада проведет еще одно голосование о продлении полномочий Зеленского
Рада снова будет голосовать за продление полномочий Зеленского
Верховная рада Украины проведет еще одно голосование за постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
— Постановление о поддержке демократии вновь подают в Раду. Будут пытаться протащить на ближайшем заседании, — написал он в своем телеграм-канале.
Сегодня Верховная рада в присутствии еврокомиссаров не поддержала постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых голосах.
Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако о проведении выборов Украина не сообщала.
Справка
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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