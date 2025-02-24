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Верховная рада провалила постановление о продлении полномочий Зеленского

14:47, 24.02.2025

Верховная рада в присутствии еврокомиссаров не поддержала постановление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

Уточняется, что за постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых голосах.

По словам Железняка, в тексте постановления говорилось о том, что Зеленский должен продолжать исполнять полномочия президента.

— Парламент подчеркивает, что <...> Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины, — говорилось в документе.

Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако о проведении выборов Украина не сообщала.

Елизавета Пуншева

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