Верховная рада провалила постановление о продлении полномочий Зеленского
Верховная рада в присутствии еврокомиссаров не поддержала постановление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.
Уточняется, что за постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых голосах.
По словам Железняка, в тексте постановления говорилось о том, что Зеленский должен продолжать исполнять полномочия президента.
— Парламент подчеркивает, что <...> Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины, — говорилось в документе.
Напомним, президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Однако о проведении выборов Украина не сообщала.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.