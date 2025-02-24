Жительницу Казани приговорили к полутора годам лишения свободы за долг по алиментам

Фото: Динар Фатыхов

Суд приговорил жительницу Казани к лишению свободы на срок в полтора года за долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Уточняется, что долг по алиментам превысил 590 тыс. рублей. Женщина уже привлекалась к ответственности, но продолжила игнорировать обязательства перед ребенком.

Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Московского района Казани.

В 2024 году в Татарстане удалось взыскать задолженности по алиментам на сумму 1,8 млрд рублей. На сегодняшний день на исполнении находятся 33,7 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов, что на 3 тыс. больше, чем в предыдущем году.

Елизавета Пуншева