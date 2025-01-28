За год в Татарстане взыскали 1,8 млрд рублей задолженности по алиментам

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Татарстане удалось взыскать задолженности по алиментам на сумму 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

В прошлом году к уполномоченному поступило 30 обращений, касающихся алиментов. На сегодняшний день на исполнении находятся 33,7 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов, что на 3 тыс. больше, чем в предыдущем году.

Напомним, что Минюст предложил обязать родителей платить алименты детям до 23 лет при очном обучении. Соответствующий документ с дополнениями к Семейному кодексу России опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Анастасия Фартыгина