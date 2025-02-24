В Казани попрощались с экс-заместителем премьер-министра РТ Ильгизом Хайруллиным

Фото: Галия Гарифуллина

В Казани в культурном центре им. Пушкина попрощались с бывшим заместителем премьер-министра Татарстана, первым председателем Общественной палаты РТ Ильгизом Хайруллиным.

Он родился в Высокогорском районе Татарстана. Его глава Равиль Хисамутдинов во время церемонии прощания сообщил, что одну из улиц районного центра, а также родную школу первого председателя общественной палаты РТ назовут в его честь. «Это решение потрясло меня до глубины души», — призналась дочь Ильгиза Хайруллина Лилия.

— Призванием Ильгиза Калимулловича было служение людям, — подчеркнул заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев.

Он рассказал о том, что свою трудовую деятельность Ильгиз Хайруллин начал в 1958 году. Впоследствии он стал первым председателем общественной палаты РТ. Самым ответственным называл время, когда работал заместителем премьер-министра, курируя социальный и культурный блоки.

— Мы прощаемся с выдающимся сыном татарского народа, который все силы отдавал служению родной республике. Богатая биография у этого человека. Мне тоже посчастливилось с ним работать, — рассказал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Ильгиз Хайруллин умел зажечь в молодых специалистах любовь к своему делу, взращивал в них профессионализм, подчеркнули на церемонии прощания.

— Я помню, как молодым выпускником стоял в его кабинете. Он принимал меня на работу. Отца тогда уже не было, и он сказал: «Ты не имеешь права опорочить, уронить имя отца. Помни об этом». И я помнил об этом всю жизнь, — поделился генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

Напомним, Ильгиз Хайруллин скончался в субботу, 22 февраля, в Казани в возрасте 85 лет. Он работал председателем Госкомитета ТАССР по телевидению и радиовещанию, заместителем премьер-министра Татарстана, руководителем Союза журналистов и Общественной палаты республики.

Галия Гарифуллина