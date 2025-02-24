Тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил, почему Билялов сыграл три игры подряд

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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, почему вратарь Тимур Билялов сыграл в воротах казанцев три игры подряд. По словам тренера, в клубе приступили к выбору основного голкипера на плей-офф.

— В сезоне мы шли тандемом, сейчас пришло время посмотреть ребят на длинной дистанции. Поэтому прошедшие матчи играл Тимур. Мы разберем матч, посмотрим физическое состояние и примем решение, кто будет играть следующий матч, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воскресенье «Ак Барс» обыграл в Казани «Ладу» со счетом 2:1. Весь матч в воротах казанцев отыграл Тимур Билялов. Эта игра стала для вратаря «барсов» третьей подряд в чемпионате. Ранее он также выходил на замену Амира Мифтахова в матче с «Авангардом» (2:6) и сыграл 59 минут с «Салаватом Юлаевым».



«Ак Барс» поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды Анвара Гатиятулина 76 очков в 58 играх. Следующий матч «Ак Барс» проведет 26 февраля в Екатеринбурге с «Автомобилистом», в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин