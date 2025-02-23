«Нефтехимик» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ
«Нефтехимик» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу нижнекамского клуба.
В составе «Нефтехимика» голы оформили Ди Жан-Себастьен и Евгений Митякин. Что касается «Трактора», смог отличиться Михаил Горюнов-Рольгизер.
«Нефтехимик» с 53 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» набрал 82 очка, он лидирует на Востоке.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет 28 февраля. Он сыграет против «Амура».
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