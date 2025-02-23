Израиль отложил освобождение более 600 палестинских заключенных

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Израиль отложил освобождение более 600 палестинских заключенных, которое было запланировано на 22 февраля. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на офис премьер-министра стран Биньямина Нетаньяху.

— Израиль заявляет, что освобождение более 600 палестинских заключенных откладывается до тех пор, пока «не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и (не будет, — прим. ред.) унизительных церемоний» при передаче израильских пленных в секторе Газа, — передает агентство.

Напомним, накануне ХАМАС освободил шестерых израильских заложников в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. 15 февраля в Израиль вернулись трое заложников, в том числе россиянин Александр Труфанов.

Галия Гарифуллина