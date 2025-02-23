«Ак Барс» сыграет в Казани с «Ладой» в рамках чемпионата КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сразится в Казани с тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина сыграет впервые после досрочного выхода в плей-офф Кубка Гагарина.

«Ак Барс» занимает 4-е место в Восточной конференции с 74 очками в 57 матчах. Казанцы в последней игре в чемпионате обыграли в овертайме «Нефтехимик» со счетом 3:2. Команда Гатиятулина прервала серию из четырех поражений подряд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Лада» идет в турнирной таблице Востока на десятой строчке. Команда Павла Зубова набрала 46 очков в 56 матчах. Тольяттинцы отстают от зоны плей-офф на 13 баллов, имея в запасе одну игру.

В очном противостоянии «Ак Барс» одержал 17 побед в 25 матчах с «Ладой» на уровне КХЛ. В текущем сезоне «барсы» выиграли все три поединка с волжанами — 4:3, 3:1, 3:1.

Матч должен стать для защитника «Ак Барса» Альберта Яруллина 700-м в карьере в КХЛ.

В прямом эфире встречу из Казани покажет телеканал ТНВ в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин