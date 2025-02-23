Великобритания анонсировала крупнейший пакет антироссийских санкций

О новых ограничениях объявят в понедельник, 24 февраля

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми анонсировал крупнейший пакет антироссийских санкций. О новых ограничениях станет известно в понедельник, 24 февраля, сообщает телеканал ITV News.

— Завтра я планирую объявить о самом крупном пакете санкций против России с начала конфликта, они подрывают ее военную машину и сокращают доходы, при помощи которых разжигается пожар разрушений на Украине, — заявил Дэвид Лэмми.

Он подчеркнул, что Великобритания «будет работать с американскими и европейскими партнерами над достижением устойчивого, справедливого мира, при этом четко осознавая, что без Украины на Украине ничего не может быть».

Напомним, 19 февраля Евросоюз согласовал 16-й пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на импорт первичного алюминия. Также санкции запрещают экспорт хрома и некоторых химикатов, обслуживание нефте— и газоперерабатывающих предприятий, продажу игровых консолей, джойстиков и авиасимуляторов.

Галия Гарифуллина