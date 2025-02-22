Умер актер популярных сериалов «Склифосовский» и «Универ» Олег Юдин

Фото: Динар Фатыхов

Российский актер Олег Юдин скончался 5 февраля на 63-м году жизни. О смерти своего друга сообщил Дмитрий Толмачев.

— С прискорбием сообщаю, что 5 февраля 2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное! — написал его друг в комментариях на сайте «Кино-театр.ру».

Информацию также подтвердили из близкого окружения актера.



За годы работы Юдин снялся более чем в 100 фильмах и сериалах. В том числе, в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «Молодежка» и так далее.



Сообщается, что Юдин в последнее время работал над проектами «Теория большой лжи» и «Страх».

Зульфат Шафигуллин