Хуснуллин проехал на автомобиле от Москвы до Казани по трассам М-7 и М-12

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин проехал на автомобиле от Москвы до Казани по трассам М-7 и М-12. Вице-премьер оценил состояние дорожной инфраструктуры в ходе рабочей поездки.

Хуснуллин заявил, что раньше нигде не было трасс, подобных уровню М-12.

— В 7 вечера благополучно доехал до Казани, и это с учетом остановок в регионах. Очень доволен поездкой. М-12 «Восток» наш крупнейший инфраструктурный проект последних десятилетий. Меня очень радует, что трасса живет и развивается! Вдоль нее расположены отличные многофункциональные зоны. Раньше таких никогда нигде не было, — написал в своих соцсетях Хуснуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вице-премьер считает, что наличие новых трасс способствует росту количества рабочих мест и увеличению объемов жилья. Хуснуллин обещал продолжить работу по развитию автодорог в России по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».



Движение по трассе М-12 «Восток» до Казани было открыто в конце декабря 2023 года. Официальное открытие состоялось с участием президента России Владимира Путина по видеосвязи.

Зульфат Шафигуллин