75% горожан, 27% водителей и операторов: эксперты раскрыли демографический код мужчин Татарстана
Большинство мужчин в Татарстане проживают в городской местности — 75,5%, при этом только 24,5% составляют сельское население. Об этом говорится в исследовании Татарстанстата, подготовленного специально к 23 Февраля.
Анализируя профессиональную занятость мужчин Татарстана, можно выделить следующие категории:
- Самая крупная группа — операторы, сборщики и водители (27,3%).
- Квалифицированные рабочие занимают второе место с показателем 22,9%.
- Специалисты высшего уровня квалификации составляют 18,8%.
- Руководители — 10,4%.
- Специалисты среднего уровня квалификации — 6,3%.
- Работники сферы обслуживания и торговли — 3,4%.
- Служащие — всего 0,9%.
Интересно отметить, что доля руководителей среди мужчин региона составляет более 10%, что указывает на высокий уровень менеджмента в экономике республики. При этом значительная часть мужского населения занята в сфере производства и логистики, что отражает промышленный потенциал Татарстана.
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