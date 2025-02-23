75% горожан, 27% водителей и операторов: эксперты раскрыли демографический код мужчин Татарстана

Фото: Максим Платонов

Большинство мужчин в Татарстане проживают в городской местности — 75,5%, при этом только 24,5% составляют сельское население. Об этом говорится в исследовании Татарстанстата, подготовленного специально к 23 Февраля.

Анализируя профессиональную занятость мужчин Татарстана, можно выделить следующие категории:

Самая крупная группа — операторы, сборщики и водители (27,3%).

Квалифицированные рабочие занимают второе место с показателем 22,9%.

Специалисты высшего уровня квалификации составляют 18,8%.

Руководители — 10,4%.

Специалисты среднего уровня квалификации — 6,3%.

Работники сферы обслуживания и торговли — 3,4%.

Служащие — всего 0,9%.

Интересно отметить, что доля руководителей среди мужчин региона составляет более 10%, что указывает на высокий уровень менеджмента в экономике республики. При этом значительная часть мужского населения занята в сфере производства и логистики, что отражает промышленный потенциал Татарстана.

Матвей Гавриков