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75% горожан, 27% водителей и операторов: эксперты раскрыли демографический код мужчин Татарстана

18:01, 23.02.2025
75% горожан, 27% водителей и операторов: эксперты раскрыли демографический код мужчин Татарстана
Фото: Максим Платонов

Большинство мужчин в Татарстане проживают в городской местности — 75,5%, при этом только 24,5% составляют сельское население. Об этом говорится в исследовании Татарстанстата, подготовленного специально к 23 Февраля.

Анализируя профессиональную занятость мужчин Татарстана, можно выделить следующие категории:

  • Самая крупная группа — операторы, сборщики и водители (27,3%).
  • Квалифицированные рабочие занимают второе место с показателем 22,9%.
  • Специалисты высшего уровня квалификации составляют 18,8%.
  • Руководители — 10,4%.
  • Специалисты среднего уровня квалификации — 6,3%.
  • Работники сферы обслуживания и торговли — 3,4%.
  • Служащие — всего 0,9%.

Интересно отметить, что доля руководителей среди мужчин региона составляет более 10%, что указывает на высокий уровень менеджмента в экономике республики. При этом значительная часть мужского населения занята в сфере производства и логистики, что отражает промышленный потенциал Татарстана.

Матвей Гавриков

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