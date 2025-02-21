Роспотребнадзор приостановил деятельность 76 магазинов «Светофор»

По результатам проверок в сети магазинов изъяли более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом 300,1 т

Фото: Мария Зверева

По результатам проверок в сети «Светофор» изъяли более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом свыше 300,1 т. Приостановлена работа 76 объектов сети, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Проверки прошли с 10 по 30 января и затронули 1485 торговых точек. Всего составлено 2,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму более 1,2 млн руб. Еще 314 материалов о нарушениях передали в суды.

Выявленными нарушениями стали несоблюдение сроков годности и требований хранения продукции, отсутствие или неисправность оборудования, отсутствие горячего и холодного водоснабжения, несоблюдение гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками.

Также накануне «Коммерсантъ» узнал, что магазины «Светофор» проверит и федеральная антимонопольная служба из-за жалоб поставщиков на невыгодные условия работы: в частности, от них требуют утилизировать просроченные товары за свой счет.

Дарья Беззубова