Сборная Канады стала чемпионом Кубка четырех наций по хоккею

Российские хоккеисты не были допущены на турнир

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Канады стала победителем Кубка четырех наций по хоккею. В решающем матче турнира в Бостоне канадцы обыграли США в овертайме со счетом 3:2.

Исход встречи решила шайба Коннора Макдэвида в дополнительное время игры. Также за канадцев забивали Нэйтан Маккиннон и Сэм Беннетт. У США голами отличились Брэди Ткачак и Джейк Сандерсон.

Помимо двух североамериканских сборных в турнире сыграли команды Швеции и Финляндии. Российские хоккеисты не были приглашены на Кубок четырех наций по политическим мотивам.

Зульфат Шафигуллин