Сборная Канады стала чемпионом Кубка четырех наций по хоккею
Российские хоккеисты не были допущены на турнир
Сборная Канады стала победителем Кубка четырех наций по хоккею. В решающем матче турнира в Бостоне канадцы обыграли США в овертайме со счетом 3:2.
Исход встречи решила шайба Коннора Макдэвида в дополнительное время игры. Также за канадцев забивали Нэйтан Маккиннон и Сэм Беннетт. У США голами отличились Брэди Ткачак и Джейк Сандерсон.
Помимо двух североамериканских сборных в турнире сыграли команды Швеции и Финляндии. Российские хоккеисты не были приглашены на Кубок четырех наций по политическим мотивам.
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