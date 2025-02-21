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Сборная Канады стала чемпионом Кубка четырех наций по хоккею

08:18, 21.02.2025

Российские хоккеисты не были допущены на турнир

Сборная Канады стала чемпионом Кубка четырех наций по хоккею
Фото: Динар Фатыхов

Сборная Канады стала победителем Кубка четырех наций по хоккею. В решающем матче турнира в Бостоне канадцы обыграли США в овертайме со счетом 3:2.

Исход встречи решила шайба Коннора Макдэвида в дополнительное время игры. Также за канадцев забивали Нэйтан Маккиннон и Сэм Беннетт. У США голами отличились Брэди Ткачак и Джейк Сандерсон.

Помимо двух североамериканских сборных в турнире сыграли команды Швеции и Финляндии. Российские хоккеисты не были приглашены на Кубок четырех наций по политическим мотивам.

Зульфат Шафигуллин

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