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В ЦБ предложили ввести для банковских сотрудников ответственность за допущение мошеннических операций

12:20, 20.02.2025
В ЦБ предложили ввести для банковских сотрудников ответственность за допущение мошеннических операций
Фото: Анастасия Фартыгина

Центробанк предложил ввести ответственность для сотрудников банков, которые не прекратили мошенничество. Об этом в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах» заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

— Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры», — передает ее слова «РИА Новости».

Напомним, 6 млрд рублей потеряли от действий киберпреступников жители Татарстана. Основная часть киберпреступлений совершается мошенниками, представляющимися банковскими работниками, а также под видом оказания услуг в интернете.

Галия Гарифуллина
Справка

Антифрод — система, предназначенная для выявления и предотвращения мошеннических операций.

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