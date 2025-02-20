Депутат Госдумы рассказал, как с 1 марта в России изменятся меры социальной поддержки

Фото: Михаил Захаров

С 1 марта в России введутся несколько изменений мер социальной поддержки граждан. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT рассказал о ключевых обновлениях.

Так, с 1 марта значительно увеличится пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия.

— Вместо прежних 920 рублей пособие теперь будет равно прожиточному минимуму в регионе. Это позволит будущим мамам чувствовать себя более защищенно в сложной жизненной ситуации, — уточнил Чаплин.

Также изменения коснутся медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности.

— Мы переходим к новой системе целевых реабилитационных групп, которая позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту. Обновленные критерии признания инвалидом или ребенком-инвалидом помогут более точно определить нуждаемость в поддержке, — сказал депутат.

Собеседник агентства акцентировал внимание на поддержке военных пенсионеров.

— Правительство провело перерасчет выплат военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции за прошлый год. Помимо уже произведенной индексации на 5,1%, вводится дополнительная индексация на 4,4%. Военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты, включая доплаты за январь и февраль, — подчеркнул депутат.

Чаплин уточнил, что увеличение выплат затронет не только бывших военнослужащих, но и сотрудников силовых ведомств: пожарных, полицейских, приставов, сотрудников Росгвардии и ФСИН.

Елизавета Пуншева