Депутат Госдумы рассказал, как с 1 марта в России изменятся меры социальной поддержки
С 1 марта в России введутся несколько изменений мер социальной поддержки граждан. Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT рассказал о ключевых обновлениях.
Так, с 1 марта значительно увеличится пособие по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия.
— Вместо прежних 920 рублей пособие теперь будет равно прожиточному минимуму в регионе. Это позволит будущим мамам чувствовать себя более защищенно в сложной жизненной ситуации, — уточнил Чаплин.
Также изменения коснутся медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности.
— Мы переходим к новой системе целевых реабилитационных групп, которая позволит обеспечить индивидуальный подход к каждому пациенту. Обновленные критерии признания инвалидом или ребенком-инвалидом помогут более точно определить нуждаемость в поддержке, — сказал депутат.
Собеседник агентства акцентировал внимание на поддержке военных пенсионеров.
— Правительство провело перерасчет выплат военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции за прошлый год. Помимо уже произведенной индексации на 5,1%, вводится дополнительная индексация на 4,4%. Военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты, включая доплаты за январь и февраль, — подчеркнул депутат.
Чаплин уточнил, что увеличение выплат затронет не только бывших военнослужащих, но и сотрудников силовых ведомств: пожарных, полицейских, приставов, сотрудников Росгвардии и ФСИН.
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