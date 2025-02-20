В СК начали расследование убийства поэта Михаила Лермонтова

Следственный комитет РФ начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова. Об этом рассказал народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

— Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать, — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, в конце января Бурляев направил в Следком обращение с просьбой провести расследование обстоятельств гибели Лермонтова. Он уточнил, что на протяжении многих лет лермонтоведы и специалисты в области криминалистики критиковали следствие, проведенное сразу после убийства поэта в 1841 году. Бурляев призвал к профессиональному анализу всех деталей, приведших к его дуэли и смерти, указывая на странные обстоятельства смерти, такие как необычная траектория пули, попавшей в Лермонтова.



Официально считается, что поэт был убит в дуэли у подножия горы Машук 27 июля 1841 года (15 июля по старому стилю).



Галия Гарифуллина