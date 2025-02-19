Татарстанцам показали эскиз обновленного ДК им. Горького в Зеленодольске

Фото: взято из телеграм-канала Елены Валеевой

Главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева опубликовала эскизы, как может обновиться ДК им. Горького в Зеленодольске. В своем телеграм-канале она рассказала, что в проекте зданию вернули прежнюю форму и пропорции.

— Предложения со стороны района о сохранении профиля и росчерка М. Горького мы, разумеется, восприняли с радостью и учли, ну а желание сохранить муралы и мозаики у нас было обоюдным. Еще одним пожеланием было привнесение ламелей на основные витражи, — написала она.

взято из телеграм-канала Елены Валеевой

Эскизы Валеева назвала переосмыслением архитектурного облика советского здания.

— Что сделали мы: мозаичным картинам организовали контрастный фон с подсветкой; сграффито на тему «чем можно заниматься в ДК» заключили в раму и подсветили; сграффито с танцующими девушками оставили в первозданном виде с подсветкой, — отметила архитектор.

взято из телеграм-канала Елены Валеевой

По ее словам, здание «зазвучало» в новой трактовке: элегантный объект в цветовом сочетании светлого экрю и оттенков кортена. В отделке — штукатурка, фибробетон и кортеновская сталь.

ДК им. Горького открылся в Зеленодольске в 1971 году. Изначально это был цех №4 завода им. Горького. Уже в 1974-м на базе культурного заводского центра прошел Всесоюзный семинар дворцов культуры Министерства судостроения СССР, в котором приняли участие более 800 представителей — от Калининграда до Владивостока.

Елизавета Пуншева