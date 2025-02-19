Вероника Кудерметова вылетела из турнира WTA 1000 в Дубае

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление в одиночном разряде турнира WTA 1000 в Дубае. Уроженка Казани уступила Арине Соболенко из Белоруссии во втором круге соревнований.

Матч длился один час 50 минут и закончился победой белорусской теннисистки со счетом 6:3, 6:4. За игру Кудерметова сделала три эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем круге Соболенко сыграет с Кларой Таусон из Дании, которая оказалась сильнее украинки Элины Свитолины.

Ранее в Дубае Кудерметова-старшая победила в первом круге россиянку Екатерину Александрову. При этом Вероника также выбыла из борьбы в парном разряде. Выступая с Хао Цзин Чан, уроженка Казани проиграла в первом раунде турнира.

Зульфат Шафигуллин