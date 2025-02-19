На экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* возбудили дело о захвате власти

Фото: Максим Платонов

Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева* обвиняют в попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщили в ТАСС.

По информации следствия, Пономарев* создал в Польше в 2022 году движение «Съезд народных депутатов», целью которого является смена власти в России не мирным путем. ФСБ утверждает, что Пономарев* сотрудничает с украинскими военными для осуществления своих планов.

С 2022 по 2024 год движение провело несколько сессий, где разрабатывались планы по изменению конституционного строя в России. Пономарев* представляет «Съезд народных депутатов» западным странам как «новое правительство России в изгнании».

Ранее Пономарев* уже был заочно осужден в России за распространение ложной информации об армии и призывы к терроризму. На него завели дела о госизмене и участии в террористической организации.

Анастасия Фартыгина