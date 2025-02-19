Тренер «Ак Барса» Гатиятулин объяснил причины серии поражений в КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал основные причины серии поражений казанской команды в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Барсы» во вторник проиграли в Нижнекамске «Нефтехимику» со счетом 2:3.

Гатиятулин заявил о возможных изменениях в тройках атаки и возвращении в состав нападающего Ильи Сафонова.

— У нас была серия, в которой мы много забивали, причем забивали все звенья. Возможно, подумали, что и дальше так будет. Проиграли один матч, пошла неуверенность, началась спешка. Дальше будем смотреть. Возможно, в следующем матче появится Илья Сафонов, где-то будут перестановки в тройках, подумаем и по бригадам большинства, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» продлил серию поражений в чемпионате до четырех матчей подряд. Казанцы проиграли «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:6) и «Нефтехимику» (2:3). На этом отрезке команда 21 раз играла в большинстве, реализовав лишь одну попытку, при этом пропустив 3 гола от соперника.

После четырех поражений подряд «Ак Барс» опустился на четвертое место в Восточной конференции. Сегодня казанцев может обойти «Металлург», который играет в Омске с «Авангардом».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 февраля в Казани с «Нефтехимиком» в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин