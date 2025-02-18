Иран возобновил планы по переносу столицы для стимулирования экономики

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Иранское правительство вновь активизирует планы по переносу столицы страны в обширный регион Макран на юге страны, граничащий с Персидским заливом и простирающийся вглубь Пакистана. Целью амбициозного проекта является стимулирование экономики, пострадавшей от международных санкций, пишет «Российская газета».

Идея переноса столицы обсуждается в Иране с момента Исламской революции 1979 года, однако предыдущие проекты столкнулись с логистическими и финансовыми трудностями. Президент Масуд Пезешкиан, вступивший в должность в июле, решил возродить эту инициативу.

— Потерянный рай Макран должен стать будущим экономическим центром Ирана и региона, — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Точное местоположение новой столицы пока не разглашается, но известно, что регион Макран включает в себя порт Чабахар, на который Иран возлагает большие экономические надежды. Пресс-секретарь правительства ИРИ Фатима Мохаджерани сообщила, что проект находится на стадии изучения.

Перенос столицы призван решить ряд проблем, с которыми сталкивается Тегеран, являющийся политическим, административным и культурным центром Ирана с 1786 года. Город с населением около 15 млн человек страдает от хронического загрязнения воздуха, интенсивного дорожного движения и ограниченных ресурсов. Кроме того, большая часть запасов газа и нефти Ирана находится на юге страны, в то время как большинство населения проживает на севере, что осложняет поставки и вызывает энергетический кризис.

Несмотря на потенциальные выгоды, перенос столицы является дорогостоящим предприятием. По оценкам бывшего министра внутренних дел Ахмада Вахиди, стоимость проекта может составить около 100 млрд долларов.



Рената Валеева