Открытие летнего сезона на Черноморском побережье под вопросом до проверки Роспотребнадзора

Фото: Галия Шакирова

Решение об открытии летнего туристического сезона на Черноморском побережье будет принято только после тщательной проверки пляжей на соответствие требованиям Роспотребнадзора. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев, пишет ТАСС.



По словам вице-премьера, в настоящее время ведется активная работа по восстановлению прибрежной полосы, пострадавшей от разлива нефтепродуктов в районах Черноморского побережья.

— Специалисты Роспотребнадзора до 1 марта текущего года проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. На заседании правительственной комиссии в прошлую пятницу, 14 февраля, дано поручение администрации Краснодарского края, наиболее пострадавшего региона, провести замену загрязненного песка на пляжах. По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ приведения пляжей в нормативное состояние в этом сезоне, — пояснил Савельев.

В Краснодарском крае региональным властям предстоит проверить около 139 пляжей, отметил вице-премьер.

Правительство России выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в результате крушения двух танкеров 15 декабря.

Рената Валеева