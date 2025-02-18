Открытие летнего сезона на Черноморском побережье под вопросом до проверки Роспотребнадзора
Решение об открытии летнего туристического сезона на Черноморском побережье будет принято только после тщательной проверки пляжей на соответствие требованиям Роспотребнадзора. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев, пишет ТАСС.
По словам вице-премьера, в настоящее время ведется активная работа по восстановлению прибрежной полосы, пострадавшей от разлива нефтепродуктов в районах Черноморского побережья.
— Специалисты Роспотребнадзора до 1 марта текущего года проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. На заседании правительственной комиссии в прошлую пятницу, 14 февраля, дано поручение администрации Краснодарского края, наиболее пострадавшего региона, провести замену загрязненного песка на пляжах. По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ приведения пляжей в нормативное состояние в этом сезоне, — пояснил Савельев.
В Краснодарском крае региональным властям предстоит проверить около 139 пляжей, отметил вице-премьер.
Правительство России выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, произошедшего в результате крушения двух танкеров 15 декабря.
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