В Татарстане выплатят по 30 тыс. рублей директорам школ с лучшими учителями

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана принял решение о единовременной выплате в размере 30 тыс. рублей руководителям общеобразовательных организаций, чьи учителя стали победителями конкурса «Лучший учитель». Соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Эта мера поддержки направлена на стимулирование лидерства в образовании, распространение передового управленческого и педагогического опыта, а также повышение качества образования и заработной платы учителей в регионе.

Выплаты получат директора тех школ, чьи педагоги вошли в перечень учителей, которым выплачиваются премии за достижения в педагогической деятельности в рамках программ начального, основного и среднего общего образования.

Контроль за исполнением постановления возложили на Минобрнауки республики.

Напомним, что Кабмин совместно с ФНС прорабатывает механизм поощрения учителей за успехи их учеников. Об этом заявил Дмитрий Чернышенко. По словам вице-премьера России, планируется, что успехи подготовленного ученика будут отражаться на доходе учителя посредством налоговых льгот, поскольку НДФЛ является региональным налогом.

Анастасия Фартыгина