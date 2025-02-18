«Рубин» отказался показывать матч с «Сочи» после крупного поражения от КНДР

Фото: Динар Фатыхов

Второй контрольный матч «Рубина» на сборе в Турции показан не будет. Команда Рашида Рахимова сыграет с «Сочи» в закрытом режиме, сообщает пресс-служба клуба.

Решение о закрытии видеопоказа последовало после крупного поражения «Рубина» от сборной КНДР со счетом 1:4.

Казанцы не могут выиграть в трех матчах подряд на тренировочных сборах в Турции. Ранее команда сыграла вничью с узбекским «Сурханом» (2:2) и проиграла «Нефтчи» (0:1) из Узбекистана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На третьем сборе в Турции у «Рубина» также запланирована контрольная игра с «Оренбургом». Встреча состоится 22 февраля в 17.00 по московскому времени.

«Рубин» возобновит сезон весной, 1 марта, матчем в Грозном против «Ахмата». После осенней части чемпионата команда Рахимова занимает восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Зульфат Шафигуллин