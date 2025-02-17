Скончался создатель Nutella — химик Франческо Ривелла

Фото: Динар Фатыхов

Итальянский химик Франческо Ривелла, человек, внесший вклад в создание культовой шоколадной пасты Nutella, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщило издание Messaggero.

Сразу после окончания химического факультета Ривелла начал свою карьеру в компании Ferrero, принадлежащей одноименной семье, известной своими шоколадными и кондитерскими изделиями. Он быстро стал ближайшим соратником Микеле Ферреро, который превратил небольшую фабрику в Турине в глобального кондитерского гиганта.

— Ривелла стал правой рукой Микеле Ферреро: он анализировал сырье, которое Микеле закупал вместе со своим дядей Джованни, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане, — сообщили в Messaggero.

Именно эти исследования и разработки привели компанию Ferrero к созданию знаменитой во всем мире Nutella, которая в этом году отмечает свое 60-летие. Франческо Ривелла проработал вместе с Микеле Ферреро до выхода на пенсию в 1993 году.

Анастасия Фартыгина