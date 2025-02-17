На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса М

Фото: Мария Зверева

Мощная вспышка класса М была зафиксирована на Солнце в понедельник, 17 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

— 17 февраля в 18.13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3992 (S05W75) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 16 минут, — говорится в сообщении института.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс M означает, что мощность излучения значительно выше, чем у вспышек классов A, B и C.

Последний раз подобная вспышка происходила 5 февраля.



Рената Валеева