Ак Барс Банк дарит кешбэк до 50% за покупки в маркетплейсе и 10% за досуг по Детской карте

Ак Барс Банк проводит две акции по Детской карте жителя Республики Татарстан для детей от 6 до 17 лет

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

Ак Барс Банк проводит две акции* по Детской карте жителя Республики Татарстан для детей от 6 до 17 лет.

Для действующих клиентов по акции «Калейдоскоп подарков» банк возвращает 10% от покупок в кинотеатрах, заведениях быстрого питания и боулинге. Максимальная сумма возврата — 500 рублей. Кешбэк начисляется ежемесячно за покупки стоимостью от 10 рублей.

Новые клиенты банка могут получить кешбэк в размере 50% от покупок на маркетплейсах. Максимум 2 000 кешбэк-рублей. Размер вознаграждения зависит от выбранной Коробки банка**.



Родители могут оформить Детскую карту вместе с Картой жителя Татарстана через мобильное приложение, сайт банка или в одном из его отделений. Карта выпускается на имя ребенка, а счет открывается на имя родителя. Обслуживание карты бесплатное.

Также родители могут подключить к Детской карте образовательную карту для оплаты питания в школе и использования ее в качестве пропуска. Кроме того, доступно автоматическое пополнение баланса банковского счета родителя. Эта функция уже работает в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах и Нижнекамске.

*Акции действуют до 31 марта 2025 года.

**Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, на основании заключения с банком договора об обслуживании.

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