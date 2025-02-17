В Казани работодатель выплатит 250 тысяч рублей подростку, травмированному на стройке

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Московского района Казани добилась в судебном порядке восстановления трудовых прав несовершеннолетнего, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве. Суд обязал работодателя выплатить подростку компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, пишет пресс-служба.

Как установила прокуратура, подросток работал на строящемся объекте на улице Гудованцева в Казани без надлежащего оформления трудовых отношений. Во время работы он упал с высоты и получил травмы средней тяжести.

Законодательство возлагает на работодателя обязанность по составлению акта о несчастном случае на производстве и компенсации морального вреда работнику, с которым был заключен трудовой договор. Однако, поскольку трудовые отношения с ребенком не были оформлены должным образом, его права были нарушены.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прокуратура района встала на защиту прав несовершеннолетнего и обратилась в суд с исковым заявлением с требованием к ответчику устранить нарушения.

Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства, установив факт трудовых отношений между подростком и работодателем. Суд также обязал работодателя составить акт о несчастном случае на производстве.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее по факту гибели рабочего АО «Казметрострой» на стройке станции метро в Казани было возбуждено уголовное дело. В прокуратуре подтвердили, что от полученных травм мужчина скончался на месте.

Рената Валеева