Сегодня утром в Татарстане похолодает до -24 градусов, днем — до -15 градусов

Местами возможен небольшой снег

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами порывами до 13 м/с. Утром похолодает до -15..-20 градусов, при прояснениях до -24 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от -10 до -15 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем ожидается от -10 до -12 градусов. Местами небольшой снег.

Галия Гарифуллина