«Ак Барс» крупно проиграл в Омске «Авангарду» со счетом 2:6

Третье поражение подряд казанцев в чемпионате КХЛ

«Ак Барс» проиграл в Омске «Авангарду» со счетом 2:6 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина потерпела третье поражение подряд.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. У «Авангарда» голы забивали Павел Леука, Евгений Кулик, Наиль Якупов, Константин Окулов и дважды Райан Спунер. Два раза омичи отличились в меньшинстве. В третьем периоде судьи отменили взятие ворот омичей, увидев игру ногой со стороны Кирилла Семенова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ходу стартового отрезка встречи «Авангард» забросил три шайбы подряд, после чего «Ак Барс» поменял вратаря. Амир Мифтахов был заменен тренерами казанцев на Тимура Билялова.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 февраля в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Ранее команда Гатиятулина проиграла в Казани «Торпедо» (1:5) и в Уфе «Салавату Юлаеву» (0:3).

«Авангард» — «Ак Барс» — 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Голы:

1:0 Леука (Окулов, Шарипзянов, 06:51)

2:0 Кулик (Коледов, Каблуков, 14:16)

3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов, 19:23, 5х4)

3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин, 22:12, 5х4)

4:1 Спунер (Окулов, 32:25, 4х5)

5:1 Якупов (51:04, 4х5)

5:2 Яшкин (Петан, Журавлев, 54:24)

6:2 Окулов (Меркли, 57:28, ПВ)

Зульфат Шафигуллин