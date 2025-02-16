Жительница Набережных Челнов предстанет перед судом за применение насилия к сотруднице полиции
Жительницу Набережных Челнов обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемая села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ее остановили сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции.
Уточняется, что женщина вела себя агрессивно и ударила сотрудницу полиции ногой по животу. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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