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Жительница Набережных Челнов предстанет перед судом за применение насилия к сотруднице полиции

13:17, 16.02.2025
Жительница Набережных Челнов предстанет перед судом за применение насилия к сотруднице полиции
Фото: Динар Фатыхов

Жительницу Набережных Челнов обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в октябре прошлого года обвиняемая села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ее остановили сотрудники ДПС и доставили в отдел полиции.

Уточняется, что женщина вела себя агрессивно и ударила сотрудницу полиции ногой по животу. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Елизавета Пуншева

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