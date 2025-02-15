Любовные романы набирают популярность в Йошкар-Оле

За 2024 год и начало 2025-го продажи книг в этом жанре выросли на 39%

Фото: Екатерина Петрова

Йошкар-Ола вошла в число городов России, где любовные романы читают чаще всего. Анализ данных книжной сети «Читай-город» показал, что за 2024 год и начало 2025-го продажи книг в этом жанре выросли на 39%. Доля любовной прозы среди всей художественной литературы увеличилась с 7 до 10%.

Рейтинг городов с наибольшей популярностью любовных романов возглавил Майкоп. На втором месте оказались сразу три города — Грозный, Йошкар-Ола и Южно-Сахалинск. В топ-10 также вошли Хабаровск, Липецк, Чебоксары, Махачкала, Благовещенск и Рязань. В каждом из них романтические книги привлекли больше читателей, чем в других регионах страны.

Самым востребованным автором любовной прозы в Йошкар-Оле стала Анна Джейн. Ее роман «Твое сердце будет разбито» оказался на первом месте среди всех книг этого жанра. В пятерку лидеров также вошли ее произведения «Поклонник», «По осколкам твоего сердца» и «ЛюбовьНенависть. Кн.1». Единственным зарубежным автором в списке стал Николас Спаркс с книгой «Спеши любить».

Реальное время / realnoevremya.ru

Любовь к сентиментальной прозе в регионах растет. Покупатели выбирают книги о сильных эмоциях и сложных отношениях. По мнению специалистов, интерес к таким романам связан с желанием читателей пережить яркие чувства вместе с героями. Влияние оказывают и экранизации популярных книг, а также рекомендации в соцсетях.

В целом по России самые популярные любовные романы остались неизменными. В январе и феврале 2025 года наибольший спрос пришелся на книги Анны Джейн и Николаса Спаркса. Также в десятку вошли произведения Али Хейзелвуд, Тилли Коул, Мерседес Рон и Хлои Уолш. Представители книжного рынка отмечают, что спрос на любовную прозу в ближайшее время вряд ли снизится, так как читатели продолжают искать истории о любви и страсти.

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Екатерина Петрова