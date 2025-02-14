«Рубин» объявил состав на товарищеский матч со сборной КНДР
Футбольный клуб «Рубин» огласил состав команды на предстоящий товарищеский матч со сборной КНДР, который пройдет в рамках тренировочных сборов в Турции.
На воротах «Рубина» будет Евгений Ставер. В стартовом составе также появятся полузащитники Руслан Безруков, Угочукву Иву, Богдан Йочич и Велдин Ходжа, защитники Егор Тесленко и Игор Вуячич, а также Дмитрий Кабутов и Константин Нижегородов. В атаке сыграют Мирлинд Даку и Дардан Шабанхаджай.
Игра состоится сегодня в 17.00 по местному времени.
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