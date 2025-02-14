В Татарстане обновили 37 памятников за 2024 год
В прошлом году в Казани отремонтировали 37 памятников в разных районах города. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.
В числе отреставрированных монументов — памятники Александру Пушкину, Баки Урманче, Федору Шаляпину, Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, а также мемориальный комплекс в поселке Юдино.
Работы включали затирку швов, покраску и штукатурку постаментов, ремонт ограждений, гранита и брусчатки. Элементы памятников были очищены от налета.
В комитете внешнего благоустройства подчеркнули, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделяется памятникам и мемориалам, посвященным героям войны. Сейчас специалисты проводят осмотр и составляют список монументов, нуждающихся в ремонте.
В реставрацию культурных объектов Татарстана в 2024 году вложили 3,5 млрд рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.