В Татарстане обновили 37 памятников за 2024 год

Фото: Реальное время

В прошлом году в Казани отремонтировали 37 памятников в разных районах города. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

В числе отреставрированных монументов — памятники Александру Пушкину, Баки Урманче, Федору Шаляпину, Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, а также мемориальный комплекс в поселке Юдино.

Работы включали затирку швов, покраску и штукатурку постаментов, ремонт ограждений, гранита и брусчатки. Элементы памятников были очищены от налета.

В комитете внешнего благоустройства подчеркнули, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделяется памятникам и мемориалам, посвященным героям войны. Сейчас специалисты проводят осмотр и составляют список монументов, нуждающихся в ремонте.

В реставрацию культурных объектов Татарстана в 2024 году вложили 3,5 млрд рублей.

Рената Валеева