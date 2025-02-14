Минниханов поздравил сотрудников КАМАЗа с новосельем в новом арендном доме

Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии заселения 179-квартирного арендного дома для сотрудников ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Об этом написала пресс-служба главы республики.

Современная новостройка, расположенная в 78-м комплексе, возведена за счет инвестиций Госжилфонда (ГЖФ) и предназначена для работников автогиганта. В доме 18 этажей, 108 однокомнатных, 53 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Общая площадь жилья составляет 8,8 тыс. кв.м. Комплекс теперь будет называться «Жилой комплекс «КАМАЗа».

Минниханов подчеркнул, что это уже третий арендный дом, построенный в рамках поддержки сотрудников КАМАЗа. Всего по соглашению между предприятием и ГЖФ будет возведено шесть многоквартирных домов для работников автогиганта.

— Это очень хорошая поддержка. Нам очень приятно разделить с вами радость замечательного события — заселения в новое жилье. Благодарю строителей, Государственный жилищный фонд и КАМАЗ. Уверен, это решение даст импульс для привлечения на производство квалифицированных кадров. Наш автогигант — стратегическое предприятие не только для республики, но и страны в целом. Поздравляю новоселов с этим знаменательным событием, — заявил раис Татарстана.

В общей сложности, Госжилфонд предоставит работникам КАМАЗа в Набережных Челнах 1023 арендные квартиры.

Рената Валеева