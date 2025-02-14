Путин поручил смягчить правила назначения пособия по уходу за ребенком
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность совершенствования порядка назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Особое внимание поручено уделить семьям, чей доход незначительно превышает установленный прожиточный минимум.
Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, правительству предстоит рассмотреть возможность:
- сокращения периода, за который рассчитывается доход семьи при определении права на получение пособия;
- назначения пособия даже в тех случаях, когда среднедушевой доход семьи незначительно превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе.
Цель поручения — сделать систему социальной поддержки более гибкой и адресной, чтобы помощь получали семьи, реально нуждающиеся в ней, даже если их доход незначительно превышает установленные лимиты.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок предоставления предложений — 15 мая 2025 года.
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