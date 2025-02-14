В Татарстане выделят 80,8 млн рублей на санаторное лечение детей

Фото: Мария Зверева

Минздрав Татарстана объявил о выделении 80,8 млн рублей на санаторно-курортное лечение детей с заболеваниями пищеварительной, дыхательной и нервной систем. Лечение будет доступно для детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Программы предполагают лечение на протяжении 48 тыс. человеко-дней, при этом стоимость одного дня лечения составит около 1,7 тыс. рублей, а курс будет длиться 24 дня. Услуги будут предоставляться в санаториях, расположенных на территории республики.

Из общего объема финансирования 24,2 млн рублей выделяется на лечение заболеваний органов пищеварения и дыхательной системы;

32,3 млн рублей — на лечение нервных заболеваний.

Санатории должны соответствовать строгим санитарным нормам и иметь необходимую лечебно-диагностическую базу, включая круглосуточный медицинский пост и квалифицированных специалистов, таких как врачи-неврологи. В программу входят:

физиотерапия;

грязелечение;

ингаляции;

лечебная физкультура.

Дети будут размещены в номерах на 2–4 человека с удобствами. Санатории будут оснащены бассейнами, спортивными площадками, игровыми комнатами, библиотеками и киноконцертными залами. Также предусмотрены образовательные занятия и культурные мероприятия.



Анастасия Фартыгина